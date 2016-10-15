Евгений Медведев: "Ждал предложений из НХЛ, хотелось еще поиграть там"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев, в минувшем сезоне выступавший составе "Филадельфии", в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что по окончании прошлого сезона ждал предложений от клубов из НХЛ. При этом 34-летний игрок отметил, что решение о возвращении в Россию не было для него тяжелым.

- В какой момент окончательно поняли, что надо возвращаться в КХЛ и насколько тяжело далось это решение?

- Это решение не было тяжелым для меня. В Россию я вернулся практически сразу после окончания сезона в НХЛ. Конечно, ждал предложений из-за океана, все-таки хотелось еще поиграть там, в первую очередь, для себя. Хотелось доказать, что могу выступать на этом уровне и ездил туда не зря. Но, к сожалению, те предложения, которые были, не устроили меня, и я принял решение остаться в России.

- Вы очень ждали, что вас позовут в сборную на домашний чемпионат мира, но по каким-то причинам приглашения не получили. Удалось ли вам пообщаться с кем-то из штаба национальной команды, чтобы прояснить ситуацию?

- Вы знаете, решения тренерского штаба не обсуждаются. Руководству виднее, выбор был сделан не в мою пользу, значит, я не был настолько хорош, чтобы получить место в составе.

- В списке 16 "железных" игроков сборной на Кубок мира назывались хоккеисты из НХЛ. Вас в нем не оказалось. Есть понимание, почему?

- Решения тренерского штаба не обсуждаются. Я не могу каким-то образом на них влиять и думаю, что руководству сборной в этой ситуации виднее, кого вызывать, а кого нет. Обид ни на кого в этом случае у меня не осталось. За свою страну играть всегда приятно, поэтому буду стремиться заслужить вызов своей игрой.