Евгений Медведев: "В "Филадельфии" сказали, что я не подхожу им по стилю игры"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев, в минувшем сезоне выступавший в "Филадельфии", в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что не смог реализовать свой потенциал в НХЛ. 34-летний россиянин предположил, что он не вписался в игровую модель "Флайерз".

- За океаном у вас было большое количество травм, хотя, выступая в КХЛ, вы пропускали не так много матчей. Это издержки игры в НХЛ или просто неудачное стечение обстоятельств?

- Я считаю, что это неудачное стечение обстоятельств. Все-таки я не смог реализовать весь свой потенциал и показать все то, что умею на площадке.

- В начале сезона в "Филадельфии" все были в восторге от вашей игры, а закончилось тем, что с вами не продлили контракт. Вам что-нибудь объяснили в этой ситуации?

- Как это обычно бывает, в конце сезона у меня состоялся разговор с руководством. Решение не продлевать со мной контракт объяснили тем, что я не подхожу команде по стилю игры. Наверное, их тоже можно понять, видимо, я действительно не совсем вписывался в их философию… В итоге мы совершенно спокойно выслушали друг друга, я поблагодарил за работу тренерский штаб и генерального менеджера, и на этом разошлись.