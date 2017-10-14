Евгений Малкин: "Знаю, что могу играть лучше, и буду играть лучше"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин считает, что ему нужно больше работать, чтобы стать лучше. В текущем сезоне в НХЛ он сыграл в 5 матчах и набрал 4 (1+3) очка.

- Я знаю, что могу играть лучше, и буду играть лучше, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Мне нужно немного времени, больше уверенности, и я вернусь в норму.

Нужно ежедневно работать, чтобы стать лучше. Сезон длинный, поэтому надо продолжать работать и завтра, и каждый новый день. Играть сейчас сложно. Другие игроки демонстрируют невероятные скорости и катание. Мне однозначно нужно быть быстрее.