Евгений Малкин: "Знал, что заброшу 300 шайб в НХЛ. И 400 заброшу"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который выступает за "Пингвинз" с 2006 года, подчеркнул, что сейчас ощущает себя где-то посередине между новичком и ветераном команды. Форвард, имеющий на своем счету 303 заброшенные шайбы в НХЛ, уверен, что сможет покорить рубеж в 400 голов.

- Чувствую себя где-то посередине между новичком и ветераном. Конечно, уже больше не молодой, огромный опыт все-таки накоплен, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Поверьте, уже повидал все, что можно. И побеждал, и проигрывал.

Хоккейная карьера интересная. Но желания еще много и очень хочется играть. Надеюсь, не будет травм - это самое главное. Так что будем играть, как здоровье позволит. До ветеранского возраста мне еще далеко.

Как бы отреагировал, узнав 11 лет назад, что заброшу 300 шайб? Спокойно. Я был уверен, что свои 300 забью. Знаю, что и 400 забью. Поэтому будем идти к этой цели. Вон, у Овечкина 500, и ничего страшного.