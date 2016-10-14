08:21 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Злился на себя из-за того, что не мог показать свою игру"

0
0
0

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рад, что его команда одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:2 Б). Форвард, который стал автором заброшенной шайбы, подчеркнул, что усердно работал, чтобы улучшить свою игру.

Также россиянин реализовал свой бросок в серии буллитов, в отличие от соотечественников из "Кэпиталз" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

- В последнее время мне не удавалось показать свою игру, поэтому я был немного зол на себя - приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. - В последние две недели я усердно работал, мне хочется больше играть с шайбой. Сегодня тренер дал мне много времени. Я просто пытаюсь выходить на лед и показывать самое лучшее. Но это хорошая игра и хорошая победа.

Опрос

Кто фаворит сезона НХЛ-2016/17?
голосовать
0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ