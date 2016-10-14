Евгений Малкин: "Злился на себя из-за того, что не мог показать свою игру"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рад, что его команда одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" (3:2 Б). Форвард, который стал автором заброшенной шайбы, подчеркнул, что усердно работал, чтобы улучшить свою игру.

Также россиянин реализовал свой бросок в серии буллитов, в отличие от соотечественников из "Кэпиталз" Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

- В последнее время мне не удавалось показать свою игру, поэтому я был немного зол на себя - приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. - В последние две недели я усердно работал, мне хочется больше играть с шайбой. Сегодня тренер дал мне много времени. Я просто пытаюсь выходить на лед и показывать самое лучшее. Но это хорошая игра и хорошая победа.