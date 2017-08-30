Евгений Малкин: "Зарипову будет непросто дебютировать в НХЛ, но он быстро адаптируется и не затеряется"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что с удовольствием бы поиграл с форвардом Данисом Зариповым в одной команде. Он также добавил, что Зарипову будет непросто дебютировать в НХЛ в 36 лет, однако он сможет быстро адаптироваться.

Напомним, хоккеист ранее был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.

– Как отреагируете, если встретите в тренировочном лагере Даниса Зарипова?

– (Смеется). Если он поедет в "Питтсбург", я узнаю чуть раньше. С удовольствием поиграл бы с ним вместе в команде и тройке, - сказал Малкин. - Этим летом мы с ним общались по телефону и вместе поужинали во время этой неприятной истории. Конечно, он сильно переживает, но последнее решение НХЛ его сильно обрадовало. Сейчас они вместе с агентом ищут варианты подписать контракт с одним из клубов лиги.

– Зарипов подходит под стиль "Питтсбурга"?

– Конечно, Зарипов – очень техничный форвард, и он гармонично влился бы в наш коллектив. В "Пингвинз" любят играть в техничный скоростной хоккей. Он не хочет заканчивать на такой истории. Зная его характер, я не сомневаюсь, что Данис будет доказывать, что является одним из лучших хоккеистов мира.

– Что вы имели в виду, сказав в одном из прошлых интервью, что в КХЛ должны были лучше защитить одну из своих звезд?

– Наверное, я погорячился так сказать, ведь всегда стараюсь быть на стороне спортсменов и игроков. КХЛ и "Магнитка" оказали совместную поддержку Зарипову, наняли адвокатов, чтобы добиться отмены дисквалификации или уменьшения срока. Поэтому надеюсь, что лига приложила все усилия, чтобы Зарипов мог играть. Два года – слишком суровое наказание для той ситуации.

– Каково будет дебютировать в НХЛ в 36 лет?

– Будет непросто. Хотя не считаю 36 лет ветеранским возрастом. В прошлом сезоне Данис забросил больше 15 шайб в плей-офф, и каждый год он доказывает свое блестящее голевое чутье. В НХЛ площадки меньше, и все происходит быстрее, но Зарипов – быстрый и техничный, он быстро адаптируется и не затеряется. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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