Евгений Малкин: "Ягр - это вообще космос!"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил надежду на то, что в 2017 году травмы обойдут его стороной. Форвард подчеркнул, что у него есть много примеров для подражания, одним из которых является Яромир Ягр.

- Какие у вас личные хоккейные планы на 2017 год? – вопрос Малкину.

- "Матч звезд"? Это не от меня зависит. Надеюсь, что люди проголосуют. Тем более игра пройдет в Лос-Анджелесе. Там у меня есть знакомые, друзья. Приедет много русских ребят. Это всегда интересно. Отличный город, где есть чем заняться. Сходим на ужин или на пляж, если хорошая погода.

С командой понятно - мы хотим взять еще один Кубок Стэнли. Сам я хочу забивать побольше, выиграть какой-то индивидуальный приз. Почему нет? Чувствую в себе огромный потенциал. Надеюсь, травмы обойдут стороной. Надо работать, тренироваться.

Есть же хорошие примеры. Яромир Ягр - это вообще космос! Или вспомните, как долго играл Сергей Гончар. Настоящий профессионал, который всегда для меня яркий пример. Я помоложе буду. Но важно поддерживать свой уровень, чтобы планка не падала. Как можно лучше играть на пользу команде.