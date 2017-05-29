Евгений Малкин: "Я стал опытнее и хотя бы могу спать перед финалом Кубка Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул в преддверии финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", что перед своим первым финалом Кубка Стэнли он даже не мог спать. Хоккеисту тогда был 21 год, и он проводил второй сезон в НХЛ. Сейчас спортсмен стал опытнее и научился сдерживать волнение.

– Во время первого финала я ночью даже спать не мог, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Тогда в голове крутилось так много мыслей. Думаешь о каждом эпизоде, мечтаешь, что забьешь в финале... Но теперь я стал опытнее и хотя бы могу спать.