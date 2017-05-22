Евгений Малкин: "Я обошел Ягра? Наконец-то, блин!"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Оттавой" (7:0, 3-2) заявил, что рад обойти легенду мирового хоккея Яромира Ягра по количеству матчей в плей-офф НХЛ в составе "Пингвинз". Российский форвард провел 141 игру в составе команды.

– Планировалось перед игрой здорово начать, забить первыми, демонстрировать свой хоккей и контролировать игру, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Сегодня был наш день. В первом периоде забросили четыре шайбы и потом уверенно играли. Все четыре звена внесли вклад в победу. Большинство работало. Получилось все. Как и в третьем матче в Оттаве соперник нас вынес. Бывают такие дни – залетело все, поймали кураж, команду было тяжело остановить. Вы сами видели. Хорошо провели анализ прошлых игр. Тренер говорил, что в первые 10 минут важно играть строго, но постараться забить.

Я обошел Ягра по количеству матчей в плей-офф? Наконец-то, блин! Сколько ждал этого. На самом деле, я не следил. Показали на табло, было приятно. Я уже давно в НХЛ, 11-й сезон в плей-офф. Здорово, когда играешь в хорошей командой. Очки придут. Впереди важная игра.

Я на втором месте после Кросби по количеству результативных передач? Это очки, результат твой работы, результат команды. Не сказать, что я отдавал на пустые ворота. Главно, правильно выполнять свою работу, а очки придут. Посмотрим после сезона.