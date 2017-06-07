Евгений Малкин: "Я не устал, мы ведь играем в финале"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против "Нэшвилла" заявил, что гордится выступлением своей команды в плей-офф и отметил, что никто не устал. Россиянин провел 23 матча в Кубке и набрал 26 (9+17) очков. После четырех матчей счет равный, 2-2.

– Мы играем против хорошей команды, – цитирует Pens Inside Scoop Малкина. – Каждый раз приходится все труднее. Но я верю в свой клуб, верю в себя. У нас великолепная команда. Я горжусь "Питтсбургом", каждым игроком. Это непростой сезон для нас, очень много травм, но мы по-прежнему конкурентоспособны. Знаю, что завтра нам будет также непросто и это даже хорошо для нас.

Слышал, люди говорили, что мы устали. Но поверьте, это не так. Лично я не устал, я хочу играть. Мы играем в финале, я не чувствую себя уставшим.