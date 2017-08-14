Евгений Малкин: "Я – не Овечкин. Путин никогда мне не звонил"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ответил на вопросы журналистов после вручения ему приза "Харламов Трофи" в Москве. Он отметил, что не теряет надежды на то, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде.

– Что касается участия энхаэловцев в ближайшей Олимпиаде, надежда умирает последней, – отметил Малкин.

– Звонил ли вам когда-нибудь Президент России?

– Путин мне никогда не звонил. Я – не Александр Овечкин (улыбается).

– Ваш номер один в НХЛ?

– Могу назвать Пашу Дацюка, Кросби. Восхищен игрой Макдэвида – скоростью, принятием решений и видением площадки – все они на небывалом уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)