Евгений Малкин: "Я, Кросби, Кессел и Флери - основные игроки "Питтсбурга"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин высоко оценил игру вратаря Марка-Андре Флери в матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Коламбусом" (3:1). По его словам россиянина, голкипер показал отличный хоккей. Напомним, что на разминке перед встречей другой вратарь "Пингвинз" Мэттью Мюррей получил травму.

- У нас два первых голкипера в команде. С этим "Питтсбургу" повезло, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Флауэр (прозвище Марка-Андре Флери. - Прим. "СЭ") показал отличный хоккей. Думаю, что на следующий матч выйдет тоже он. Тут уже от Марка-Андре все зависит. Но мы в нем не сомневались.

Флауэр оставил нас в игре. Если бы мы пропустили одну-две шайбы, то может, начали бы переживать. Но Флери выручил нас. Вы же видели, после первого периода было 3-16 по броскам не в нашу пользу. А на табло - 0:0.

Очень помогает опыт после чемпионских сезонов. Я, Кросби, Кессел, Флауэр - основные игроки. Мы знаем, что делать в плей-офф. Стараемся вести за собой партнеров. И видим, как молодежь прибавляет с каждой игрой. Сейчас такие молодые ребята, что ничего не боятся. Лезут вперед, сражаются, носятся как угорелые. Плей-офф - такая штука, что здесь даже талант не особо нужен. Нужно показывать хорошие физические данные, вести борьбу. Вот Бонино поймал отскок - это же опыт. Подъехал на пятак, встал, закрыл, добил. Мы так и в прошлом году забивали. У нас никто из состава не выпадает.