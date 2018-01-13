Евгений Малкин: "Всего лишь показал свою игру"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:1), отметил, что показал свою игру. По его словам, доверие тренера и голы придают ему уверенности.

– Хорошая победа. Придаст нам уверенности. Выигрывать всегда приятно. Игра лучше, настроение лучше. Сейчас у нас все гораздо лучше. – цитирует Малкина Pens Inside Scoop – Я всего лишь сыграл в свою игру. Повезло с парой голов. Сегодня отлично работало большинство. У меня появилось больше уверенности. Тренер дает мне больше времени, дает играть в двух линиях, на вбрасываении в обороне, везде. Когда забиваешь, чувствуешь себя гораздо лучше.