Евгений Малкин: "Всегда говорил, что "Питтсбург" - лучший клуб"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, после победы над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ высоко оценил игру соперника. При этом форвард, завоевавший третий Кубок Стэнли, подчеркнул, что "Пингвинз" могут выигрывать трофеи каждый год.

- Это удивительная победа, как и серия в целом. Нам противостоял великолепный соперник, но защитники проделали потрясающую работу, - приводит TSN слова Малкина. - Я всегда говорил, что "Питтсбург" - лучший клуб. У нас есть возможность побеждать каждый год, мы можем выигрывать в каждом сезоне.

В прошлом году наш состав пополнил Кессел, усилив состав. Он хорошо проявил себя в плей-офф. Потрясающе сыграл и Гюнтцель, как и многие молодые ребята. С их помощью команда обрела сочетание мощи и скорости.

Напомним, что Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ этого сезона. Россиянин в 25 матчах набрал 28 (10+18) очков.