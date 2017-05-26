Евгений Малкин: "Вратарь "Оттавы" стал бы первой звездой матча, если бы "Питтсбург" проиграл"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Оттавой" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что команда слишком рано начала играть на удержание счета. Форвард уверен, что вратарь "Сенаторз" Крэйг Андерсон получил бы звание первой звезды, если бы "сенаторы" выиграли встречу.

- Мы сами виноваты, потому что начали отбрасываться. По-моему, было около пяти пробросов, игра проходила в зоне "Питтсбурга", - приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина. - Мы откатились слишком рано. Было необходимо играть в средней, переводить шайбу ближе к воротам "Оттавы". А мы… Это нервы, усталость. Понятно, что мы хотели удержать счет. Но последовал бросок, которого не видел вратарь.

Андерсон? Мы знали, что он хороший вратарь. Он здорово играет клюшкой, его постоянно приглашают на матчи звезд. Понимали, что не будет легкой прогулки. Знали, что у него есть характер. Ему удалось собраться даже после пятой игры, когда он пропустил пять или шесть шайб. В шестом и седьмом матче он показал хоккей высокого класса. У "Питтсбурга" было много моментов. Если бы сегодня проиграли, то он стал бы первой звездой матча.

Напомним, что "Питтсбург" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале "Пингвинз" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.