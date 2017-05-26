Евгений Малкин: "Впереди мой четвертый финал Кубка Стэнли"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил команду с победой над "Оттавой" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ во втором овертайме (3:2). Форвард напомнил, что ему в четвертый раз предстоит побороться за Кубок Стэнли в финале.

- 2008, 2009 и 2016, 2017 год. Мой четвертый финальный раунд плей-офф НХЛ в карьере, - написал Малкин на своей странице в Твиттере. - Поздравляю, парни!

Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.