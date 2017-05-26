08:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Впереди мой четвертый финал Кубка Стэнли"

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил команду с победой над "Оттавой" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ во втором овертайме (3:2). Форвард напомнил, что ему в четвертый раз предстоит побороться за Кубок Стэнли в финале.

- 2008, 2009 и 2016, 2017 год. Мой четвертый финальный раунд плей-офф НХЛ в карьере, - написал Малкин на своей странице в Твиттере. - Поздравляю, парни!

Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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.BattleFish.

Ждем Кубок и Конн-Смайт!!!

08:57

stakan84

Овечкин должен написать тоже самое только про второй раунд ПО

08:39