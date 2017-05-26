Евгений Малкин: "Впереди мой четвертый финал Кубка Стэнли"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил команду с победой над "Оттавой" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ во втором овертайме (3:2). Форвард напомнил, что ему в четвертый раз предстоит побороться за Кубок Стэнли в финале.
- 2008, 2009 и 2016, 2017 год. Мой четвертый финальный раунд плей-офф НХЛ в карьере, - написал Малкин на своей странице в Твиттере. - Поздравляю, парни!
Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.
2008, 2009 and 2016, 2017.. My fourth final round of @NHL Playoffs in my career. Congratulations, guys! pic.twitter.com/SWIBdo5a14– Евгений Малкин (@malkin71_) 26 мая 2017 г.
.BattleFish.
Ждем Кубок и Конн-Смайт!!!
08:57
stakan84
Овечкин должен написать тоже самое только про второй раунд ПО
08:39