Евгений Малкин: "Вегас" будет очень боевой командой"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что новичок НХЛ "Вегас" будет боевой командой в сезоне-2017/18. По словам россиянина, в лиге ему импонирует финалист последнего Кубка Стэнли "Нэшвилл".

​– "Вегас" – новичок, но игроки из этого клуба поиграли не один год в НХЛ, и их все знают: Джеймс Нил из "Нэшвилла", Марк-Андре Флери, с кем я играл в "Питтсбурге", – цитирует ТАСС Малкина. – Это ребята, которые будут доказывать, что у них хорошая команда, которой стоит остерегаться. Тяжело прогнозировать, что с первого сезона они что-то выиграют, но это будет очень боевая команда, которая будет стараться доказать всем в НХЛ.

За "Нэшвиллом" уже слежу давно. Мне эта команда всегда была симпатична, поскольку показывает скоростной, физический хоккей, который сейчас очень популярен в НХЛ, у них очень быстрые молодые форварды.

Мне кажется, что после последнего плей-офф должен выстрелить "Эдмонтон", там очень молодая талантливая команда, которая может всех удивить, что она и сделала в прошлом сезоне.

Надо обратить внимание на "Торонто" – это молодая команда, которая будет доказывать свою силу не только НХЛ, но и всей Канаде, учитывая, что канадские команды давно не выходили в финал плей-офф.

Что касается "Питтсбурга", то мы подписываем новых игроков, с некоторыми расстаемся. В концепции клуба заложено то, что нужно усиливаться, так как лига сама растет и развивается. Остались лидеры команды: Кросби, Летанг.