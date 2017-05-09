Евгений Малкин: "В седьмом матче "Питтсбурга" и "Вашингтона" не будет фаворита"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после шестого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:5, 3-3) отметил, что у команды ничего не получалось в этом поединке. По его словам, в последней встрече шансы команд будут равны.

- Это был очень сложный матч, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Малкина. - У нас просто ничего не получалось. Нужно побыстрее забыть эту игру. Шанс пройти "Вашингтон" у нас еще есть. В седьмом матче не будет фаворита. Здесь все поровну - 50 на 50. Если будем играть так, как можем, то выиграем серию. Я верю в команду и своих партнеров.