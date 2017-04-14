Евгений Малкин: "В регулярке не было вратаря сильнее, чем Бобровский"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Коламбусом" (3:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли подчеркнул, что не может сказать ничего плохого о сопернике. По словам российского форварда, в игре "Блю Джэкетс" сложно найти слабину.

- Что я думаю о "Коламбусе"? Это очень сбалансированная команда, в которой трудно найти слабину, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Плохого о "Блю Джэкетс" ничего не скажу. Боб - прекрасный вратарь, хорошее нападение, силовые и умелые защитники. В этой серии не будет крупных счетов. В каждом матче все решат один-два момента.

Нам повезло, мы забили в большинстве. Третий гол Бонино запихал с пятака. Но кто скажет, что "Коламбус" незаслуженно попал в плей-офф? Команда с каждым сезоном играет все лучше. Бобровский же возьмет "Везина Трофи", ведь сильнее в этом чемпионате не было другого вратаря.

"Питтсбургу" никак нельзя расслабляться. Здорово, что мы победили в первом матче. Дома нужно обязательно выигрывать. Теперь нужно развивать успех во второй встрече.