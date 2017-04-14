Евгений Малкин: "В регулярке не было вратаря сильнее, чем Бобровский"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Коламбусом" (3:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли подчеркнул, что не может сказать ничего плохого о сопернике. По словам российского форварда, в игре "Блю Джэкетс" сложно найти слабину.
- Что я думаю о "Коламбусе"? Это очень сбалансированная команда, в которой трудно найти слабину, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Плохого о "Блю Джэкетс" ничего не скажу. Боб - прекрасный вратарь, хорошее нападение, силовые и умелые защитники. В этой серии не будет крупных счетов. В каждом матче все решат один-два момента.
Нам повезло, мы забили в большинстве. Третий гол Бонино запихал с пятака. Но кто скажет, что "Коламбус" незаслуженно попал в плей-офф? Команда с каждым сезоном играет все лучше. Бобровский же возьмет "Везина Трофи", ведь сильнее в этом чемпионате не было другого вратаря.
"Питтсбургу" никак нельзя расслабляться. Здорово, что мы победили в первом матче. Дома нужно обязательно выигрывать. Теперь нужно развивать успех во второй встрече.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/interview-with-geno-malkin-after-the-game-vs-columbus/c-288758960