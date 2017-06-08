Евгений Малкин: "В последних двух матчах я не показал своей лучшей игры"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" отдал должное защитникам соперника. При этом россиянин подчеркнул: он способен обыграть любого оппонента.

– Оборона "Нэшвилла" доставила вам уже немало неудобств. Действительно она так хороша?

– Конечно, их защитники очень хороши, - приводит NHL.com/ru слова Малкина. - Они здорово катаются, отлично читают игру, действуют мобильно, страхуют друг друга. Однако я всегда был сторонником идеи, что если я, например, ни разу не бросил по воротам, то это не заслуга защитника, а моя вина. Я могу обыграть любого оппонента, все зависит только от меня. А в предыдущих двух матчах я, считаю, не показал своей лучшей игры и был не на своем уровне.