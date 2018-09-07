Евгений Малкин: "В Питтсбурге ненавидят "Вашингтон". Нужно вернуть Кубок Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что "Вашингтон" является самой ненавидимой комндой в городе. По его словам, "Пингвинз" обязаны вернуть Кубкок Стэнли, который в прошлом сезоне завоевали "Кэпиталз".

- Нам необходимо вернуть Кубок Стэнли у "Вашингтона". У нас со "столичными" всегда очень принципиальные битвы, это вопрос о победителе, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Малкина. - В прошлом сезоне "Вашингтон" выиграл, это самая ненавидимая команда в Питтсбурге. Конечно, мы хотим вернуть трофей обратно к нам. Каждая из команд следит за нашим соперничеством. Мы выигрывали в позапрошлом году, они выиграли в прошлом. Два победителя играют друг против друга, они ненавидят друг друга. "Столичные" говорят, что тоже хотят выиграть два года подряд, хотят войти в историю. А мы понимаем, что являемся командой, которая может их остановить.