Евгений Малкин: "В матче с "Ванкувером" было чувство, что я сейчас умру"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата против "Ванкувера" (4:0) отметил, что ему было очень сложно возвращаться в игру. Россиянин отсутствовал на льду с 24 января из-за травмы нижней части тела. В сегодняшнем поединке он забил гол и отдал результативную передачу.

- Это была интересная игра и хорошая победа, - приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина. - Я чувствую себя нормально. В первом матче всегда тяжело. Во время игры такое чувство, что я сейчас умру, но потом становится намного лучше. Надеюсь, в следующей игре у меня будет больше сил и уверенности.