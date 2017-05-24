Евгений Малкин: "В матче с "Оттавой" я не использовал много шансов"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после шестого матча 1/2 финала плей-офф против "Оттавы" (1:2, 3-3) отметил, что расстроен плохой реализацией моментов, несмотря на заброшенную шайбу. По словам форварда, у его команды хорошие шансы обыграть "Сенаторз" в седьмом поединке на своей площадке.

- Я не использовал много своих шансов, должен делать это лучше, - приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Малкина. - Я расстроен, потому что мог еще отличиться. Одного гола недостаточно, чтобы одержать победу. Нужно забрасывать больше.

Шансы? Мы просто должны победить дома, выиграть всего один матч. У нас хорошие шансы на выход в финал.