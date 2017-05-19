Евгений Малкин: "В четвертом матче "Питтсбург" должен показать, на что способен"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин считает, что его команде в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Оттавой" нужно чаще бросать. В среду "пингвины" уступили со счетом 1:5. Счет в серии – 2-1 в пользу "Сенаторз".

- У нас было несколько хороших моментов в последней игре, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - В частности у Фила Кессела и у меня. Надо было забивать. Теперь стоит забыть первые три матча. Перевернуть страницу. В субботу надо сыграть в наш хоккей, на скорости, с большим количеством бросков, больше времени проводить в зоне атаки. Нужно будет забить пару шайб, чтобы победить.

Сид и я постоянно ощущаем подобное давление. Это не зависит от соперника. И нам это нравится. Такова наша судьба в хоккее. Мы выходим на игры, тренируемся каждый день, чтобы забивать. В субботу нас ждет, возможно, самый сложный матч. Сид и я должны это понять и подготовиться. Наша команда должна прибавить, не слушать трибуны, забыть обо всем и показать, на что она способна. У нас хорошие вратари, хорошие лидеры. Надо сыграть в наш хоккей.