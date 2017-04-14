Евгений Малкин: "Устал от тренировок и монотонных дней"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, для которого матч с "Коламбусом" (3:1) в 1/8 финала Кубка Стэнли стал первым с 15 марта, подчеркнул, что его утомила процесс восстановления от травм. При этом россиянин отметил, что не хотел форсировать подготовку, чтобы помочь своей команде в плей-офф.

- Сейчас у меня есть усталость, но она другого характера, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Не из-за матча, нет. Я устал от тренировок и монотонных дней. Приходишь на каток в девять утра самым первым. Одни и те же занятия. Нет такого веселья, как во время тренировок с ребятами из "Питтсбурга". Где-то можно побаловаться, остаться после всех и побросать по воротам.

А когда ты один, то идет совершенно другая работа. Надо быстрее вернуться. Да и боль не дает полноценно тренироваться. То есть наваливается психологическая усталость. Но я поработал хорошо, вернулся быстрее, чем мог. Однако не хотел спешить в конце сезона, чтобы не форсировать форму. Мы в команде решили, что я выйду к плей-офф.