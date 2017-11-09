Евгений Малкин: "Удача отвернулась от "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что удача отвернулась от его команды. Он также добавил, что команды в НХЛ подравнялись, и со всеми стало тяжело играть.

"Питтсбург" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков и одержав 9 побед в 17 матчах.

– Когда у тебя все хорошо идет несколько сезонов подряд, то потом случаются такие осечки. Не может ведь быть всегда идеально, да? Когда-то нам везло, теперь удача отворачивается, – приводит NHL.com/Ru слова Малкина. - И на нас настраиваются. Команды в лиге подравнялись. Очень много молодых талантливых ребят приходит в НХЛ. Уже с каждой командой получаются тяжелые матчи.