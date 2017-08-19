18:06 | Хоккей — НХЛ

Евгений Малкин: "У "Питтсбурга" есть все, чтобы взять третий Кубок Стэнли подряд"


Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил уверенность в том, что "пингвины" могут снова выиграть главный трофей НХЛ, несмотря на уход многих игроков. Россиянин подчеркнул, что хоккеисты должны быть готовы к смене клуба.

– На днях Мэтт Каллен ушел в "Миннесоту". Говорят, что он играл большую роль в раздевалке.

– Конечно. Это человек, который уже лет 20 играет в НХЛ. Конечно, он и в раздевалке мог сказать – брал слово, и молодежи помогал. Тяжело терять игроков своей команды, а в этом году мы потеряли Куница, Флери, сейчас вот Каллена ("Питтсбург" также покинули Бонино, Хэйнси и ДэйлиПрим. "СЭ"). Тяжело, наверное, Мэтту далось это решение, но он ведь вернулся домой – он сам из Миннесоты. Великолепная у него семья – четверо детей. Тяжело с ним расставаться, но мы все – спортсмены – знаем, что рано или поздно или тебя или кого-то из твоих партнеров поменяют. Потому что это бизнес. Здесь надо двигаться дальше.

– Насколько все эти потери осложнят "Питтсбургу" поход за третьим подряд Кубком Стэнли?

– Время покажет. Сейчас сложно рассуждать на эту тему. Сезон расставит все по местам. Все ведь знают про потолок зарплат, и всех игроков в него не уместишь – не хватает свободных денег. И менеджменту с тренерским штабом приходится принимать сложные решения. Нам остается только выходить и играть. Вообще, у нас много хорошей молодежи, которая прибавляет, и в этом году ребята показали высокий уровень. Конечно, мы хотим выиграть третий год подряд. Но легко не будет, придется доказывать. Хотя костяк команды у нас сохранился – вратарь молодой остался, Летанг возвращается, поэтому у нас есть все для победы. Главное, чтобы удача была на нашей стороне, чтобы травмы обошли стороной. (Игорь ЕРОНКО)

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