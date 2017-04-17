Евгений Малкин: "У нас не получился первый период"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы в третьем матче серии с "Коламбусом" отметил важность результата. Россиянин набрал 3 (1+2) очка, а "Пингвинз" повели в серии со счетом 3-0.

– У нас не получился первый период, особенно первые 10 минут, – цитирует Малкина официальный сайт "Питтсбурга". – Мы говорили об этом перед матчем, но соперник забил в первой же смене. Через пять минут опять гол. Однако это плей-офф. Одна шайба может все изменить. Эта победа очень важна, ведь 3-0 в серии это гораздо лучше, чем 2-1.

"Коламбус" сильная команда, соперник играл хорошо, однако мы смогли победить. Второй гол был самым важным. Тогда мы поверили, что можем вернуться в игру. В овертайме старались играть проще. У нас отличная команда. Все понимают друг друга. Есть как опытные игроки, так и молодежь - Шири, Раст, Гюнцел. Высокая скорость нам помогает. Удача на нашей стороне. Смогли выиграть в прошлом году и теперь будем стремиться к новому успеху.