Евгений Малкин: "Травмы? Старый я стал"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычному сайту НХЛ отметил, что в предстоящем сезоне ему нужно оберегать себя от травм. Также хоккеист заявил, что приглашенному форварду Райану Ривзу не нужно его защищать на льду.

– Я очень рад вернуться на лед и увидеть новые лица, – сказал Малкин. – Увидел и старых друзей. Приятно быть здесь. Это мой второй дом.

Мы понимаем, как выигрывать. Неважно, что у нас за команда. В 2009 году мы победили, у нас была другая команда. В 2016 и 2017 годах у нас были примерно одинаковые команды. Но мы понимаем, что должны усердно трудиться каждый день и стараться поддерживать друг друга. Травмы? Старый я стал.

Мне надо оберегать свое тело. При игре все делается на автомате. Ты идешь в угол и особо не задумываешься. Просто играешь. Порой тебе просто не везет. Конек застревает в борту, или ты падаешь и бьешься головой. Мы понимаем, какими бывают травмы. У нас их бывает множество. Райан Ривз? Я могу за себя постоять. Я готов сыграть жестко против "Филадельфии" или "Коламбуса"​.