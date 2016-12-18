Евгений Малкин: "Торонто" заслуженно победил"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин назвал заслуженной победу "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ). Также он отметил игру своего соотечественника Никиты Зайцева, выступающего за "Мэйпл Ливз", который забросил свою первую шайбу в лиге.

- Команда идет неплохо, набрала хороший ход, - цитирует пресс-служба лиги Малкина. - Мы выиграли пять игр подряд до этих двух поражений. Грех жаловаться нам, хотя всегда хочется большего. Есть у нас ошибки, которые надо исправлять. Последние два матча проиграли в овертайме, но по игре хоккеисты недовольны тем, что происходило на площадке. Я считаю, что "Торонто" сегодня заслуженно победил, соперники перебросали нас. Наш вратарь сыграл великолепно, по сути подарив "Питтсбургу" очко.

Несмотря на поражение, очень рад, что Никита Зайцев забросил свою первую шайбу в НХЛ. Мы познакомились на Кубке мира. Здорово, что он играет в первой паре, хотя это только его первый сезон. Человек вообще не нервничает! Он всегда находится в правильной позиции, голова всегда поднята, великолепно работает ногами. Никита много бросает по воротам, принимает активное участие в атакующих действиях. Желаю ему только удачи. Думаю, что после первой шайбы дела пойдут еще лучше.