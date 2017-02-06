Евгений Малкин: "Топ-100 лучших? Может, в день 101-летия НХЛ мне пришлют свитер, и я стану номером 101"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что старается не думать о попадании в список ста лучших игроков в истории НХЛ, и уверен, что у него еще будет такая возможность. Сейчас 30-летний хоккеист восстанавливается после нижней травмы тела и сегодня провел первую тренировку с командой с конца января. В текущем сезоне Малкин набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

– Список топ-100? Стараюсь не думать об этом, – цитирует Inside Hockey Малкина. – Я горжусь тем, что меня поддержала команда, приятно, что меня поддержал Лемье. Моя семья, родители и друзья тоже поддержали меня. Я делаю все, что в моих силах, но не могу изменить того, что произошло. В список попали настоящие легенды, которые заслужили свое место.

Может быть, когда я выиграю еще несколько призов, Кубок Стэнли, я тоже попаду в список. В день 101-летия НХЛ лига пришлет мне красивый черный свитер и я стану номером 101.