Евгений Малкин: "Спады по ходу сезона - это нормально"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Рейнджерс" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ выразил мнение, что на данный момент команда демонстрирует хорошую игру. По словам форварда, невозможно провести весь сезона на одном уровне, избежав спадов.

- Тяжело сказать, будет новый кризис или нет. Не бывает так, чтобы пройти сезон на одном уровне и дыхании, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Малкина. - Пока мы играем, я считаю, здорово. А неудачные матчи случаются.

В Вашингтоне все валилось из рук - и сами не забили, и удалялись, и в большинстве контратаку пропустили. Спады по ходу сезона - это нормально. Просто как можно ближе к плей-офф их надо избегать и к весне выходить на пик формы. У нас опытная команда, и мы над этим будем работать.