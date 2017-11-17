Евгений Малкин: "Сложно принять, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин разочарован тем, что не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Форвард предположил, что предстоящие Игры могли бы стать для него последними в карьере.

– Выступить на Олимпиаде – мечта для каждого из нас. Я выступал на Играх три раза, это был лучший период, – приводит Pittsburgh Post-Gazette слова Малкина. – Там выступают не только хоккеисты и это просто невероятно. Может быть, Олимпиада-2018 была моим последним шансом. Сложно принять, что мы на нее не поедем.

Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать хоккеистов на Олимпиаду. Игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.