Евгений Малкин: "Сказал Куницу перед игрой, что он забьет"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был уверен в Крисе Кунице, который оформил дубль, забросив победную шайбу в ворота "Оттавы" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ. По словам россиянина, он чувствовал, что форвард забьет в этой встрече.

- Перед игрой я сказал ему, что он забьет. Я это чувствовал, но не думал, что он сделает дубль, - приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина. - Именно такие хоккеисты нужны команде.

По ходу матча его перевели в первое звено. Они с Сидом нашли химию. Куниц из тех хоккеистов, которые умеют подстраиваться, с кем бы он ни играл. Он знает, что от него требуется, знает, как найти место для броска.

Во время диалога он сказал, что в предыдущих встречах искал возможность для передачи. Я сказал ему, что нужно бросать по воротам и делать это чаще. Он пару раз бросил - пару раз забил.

Напомним, что "Питтсбург" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале "Пингвинз" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.