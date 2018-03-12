Евгений Малкин: "Сегодня провели один самых жестких матчей на моей памяти"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:1) отметил, что команда показала жесткую игру. Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он достиг отметки в 919 (367+552) очков в лиге и обошел экс-форварда "Детройта" Павла Дацюка – 918 (314+604) очков.

– Сегодня мы показали сопернику, что готовы играть. Мы знаем, что не являемся самой жесткой командой, но сегодня провели один самых жестких матчей на моей памяти, – цитирует Малкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.