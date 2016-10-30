07:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Евгений Малкин: "Рад, что мой 300-й гол принес "Питтсбургу" победу"

0
0
0

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (5:4) выразил удовлетворение результатом встречи. Форвард оформил дубль, в том числе забросил победную шайбу. Кроме того, Малкин преодолел рубеж в 300 шайб в регулярных чемпионатах, став десятым россиянином в истории, кому покорилась эта отметка.

– Это прекрасное чувство, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Я достиг хорошей отметки. Но сегодня была важен результат в матче с серьезным соперником – "Филадельфией". Мой 300-й гол принес "Питтсбургу" победу – это очень важно.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ