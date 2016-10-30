Евгений Малкин: "Рад, что мой 300-й гол принес "Питтсбургу" победу"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (5:4) выразил удовлетворение результатом встречи. Форвард оформил дубль, в том числе забросил победную шайбу. Кроме того, Малкин преодолел рубеж в 300 шайб в регулярных чемпионатах, став десятым россиянином в истории, кому покорилась эта отметка.

– Это прекрасное чувство, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Я достиг хорошей отметки. Но сегодня была важен результат в матче с серьезным соперником – "Филадельфией". Мой 300-й гол принес "Питтсбургу" победу – это очень важно.