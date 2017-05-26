Евгений Малкин: "Привезу Кубок Стэнли в Россию"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Оттавой" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что команде осталось провести самую интересную часть сезона. При этом форвард уверен, что финальная серия с "Нэшвиллом" не станет легкой прогулкой.

- Эмоции? Радость, конечно. Все самое интересное впереди, - приводит пресс-служба официального сайта НХЛ слова Малкина. - "Питтсбург" сделал огромный шаг - вышел в финал. Нам предстоят бессонные ночи, много потраченных нервов. "Оттава" - серьезный соперник, который бился в каждой игре. Для нас это был хороший тест, но "Нэшвилл" тоже не подарок. Они обыграли "Чикаго", "Анахайм", "Сент-Луис". Легкой прогулки у нас не будет.

Каждый болеет за свою команду. Кто-то хочет, чтобы "Питтсбург" выиграл, а кто-то нет. Предпочтения у всех разные. Кому-то нравится моя игра, а кому-то нет. Надеюсь, что выиграем и порадуем российских болельщиков, но нельзя загадывать. Конечно, привезу кубок в Россию. Но загадывать не хочется.

Напомним, что "Питтсбург" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале "Пингвинз" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.