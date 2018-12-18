Евгений Малкин: "Потеряли концентрацию на 20 минут и проиграли"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил сожаление по поводу поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом" (2:4). По его словам, сказалась потеря концентрации.

– Мы стараемся выкладываться, но, возможно, надо делать это еще лучше. Не на 100, а на 110 процентов, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Мы потеряли концентрацию на 20 минут, а они выиграли матч. Мы блокируем броски, делаем правильные вещи, но иногда нам недостает и удачи. Надо понять, что для нас важна каждая игра. Надо в каждом матче играть правильно. Мы стараемся пробиться в плей-офф. За последнюю неделю мы сделали шаг вперед. Если мы будем играть правильно, то будем выигрывать постоянно. Сегодня все произошло только по нашей вине.