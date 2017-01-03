Евгений Малкин: "Постараемся отдать сына в большой теннис"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил уверенность в том, что еще слишком рано ставить сына Никиту на коньки. По словам форварда, он попробует сделать это через несколько лет, когда ребенку исполнится три или четыре года.

- Когда вы поставите сына Никиту на коньки? – вопрос Малкину.

- Пока слишком рано. Может быть, попробуем в три-четыре года. Не думаю, что надо куда-то спешить. Можно и в пять лет отдать. Когда отец - хоккеист, то и ребенок в этот спорт потянется. Пару раз возьму на тренировки, и Никита сам попросится.

Спешить некуда. Захочет быть хоккеистом - пожалуйста. Но мне кажется, мы постараемся отдать сына в большой теннис. Люблю этот вид спорта. И жена пока не горит желанием, чтобы Никита стал хоккеистом. Говорит, что хватит одного в семье. Надо что-то другое попробовать. Ну не знаю, пока у нас два варианта.

Помечтать о том, что Никита Малкин заиграет в НХЛ? Главное, чтобы сын вырос хорошим человеком. Хоккеистом стать тяжело, однако все в его руках. А я чем смогу - помогу. Какой-то опыт есть. И лед в Питтсбурге доступен, можно кататься сколько угодно. Подрастет - вместе будем летом тренироваться. Но заставлять не стану. Что я - деспот, тиран? Хоккей должен быть в кайф.