Евгений Малкин: "Поняли, что уже идет финал Кубка Стэнли и пора начинать играть"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (4:1, счет в серии 2-0) подвел итоги встречи. По словам россиянина, команда выглядела гораздо лучше, чем в первой встрече серии.

– Первые два периода, конечно, были очень напряженными. Считаю, что равная игра была. Может, по броскам соперник нас перебросал, но мы неплохо играли, – приводит слова Малкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Однако хотелось бы лучше играть в большинстве. Этот компонент провалили сегодня полностью. Должны сделать выводы, ведь большинство должно работать и работать лучше. В финале Кубка Стэнли каждая мелочь решает, а сегодня было много большинства. Должны хотя бы один гол забивать.

В остальном получилась хорошая игра. Лучше, чем первая – это 100 процентов, но, считаю, что можно прибавить. У нас хорошая команда. Должна играть так, как в третьем периоде. Тогда будет больше шансов на победу.

– Что изменили в подготовке к этой игре?

– Тяжело по ходу серии менять что-то кардинально. Немного поменяли звенья. Посмотрели видео моментов, в которых допускали ошибки, и сделали выводы. Сегодня больше бросали по воротам, больше шли на добивание. Это наша игра. Конечно, если целый период не бросаешь, то очень тяжело выиграть. Нам повезло в прошлой игре, но каждую игру так везти не может. Все зависит от нас. Надо вести игру и брать инициативу в свои руки, владеть шайбой, лезть на ворота и выигрывать – все, чему нас учили с детства.

Гол? Здорово сыграли в своей зоне в обороне. Защитник прокинул шайбу Куницу, а он через бок прокинул мне, и мы с Кесселом уже убегали 2 в 1. Вообще на него не смотрел – смотрел только на ворота и искал момент для броска. Здорово, что попал, мне повезло. Шайба влетела под перекладину. Для вратаря был тяжелый бросок. Гол придаст мне уверенности в следующей игре.

Конечно, мы разбираем вратарей. Знаем, что Ринне очень высокий вратарь. Ему тяжело забить. Но есть зоны и шайбы, неберущиеся для вратарей – под перекладиной, в девятку, под блин. Стараюсь использовать каждый конкретный момент. Когда ты бежишь, ты не думаешь и не вспоминаешь, куда ему бросать. Просто смотришь какой угол открыт, и ориентируешься по ситуации. Видел, что верхняя левая девятка была открыта – нужно было только попасть.

– В этой игре было больше противостояний и стычек. Можно сказать, что началась настоящая серия?

– Первую игру вы нами были недовольны. Мы сделали выводы и поняли, что уже идет финал Кубка Стэнли и пора начинать играть. На самом деле разные игры бывают. Бывает, что у всей команды не идет игра. Вроде повели 3:0, потом идет все наперекосяк и соперник сравнивает. Может, в первой игре было волнение. Поэтому сразу судить команду не стоит. Мы должны были играть лучше. Нам повезло, выиграли, и мы забыли тот матч. Сегодня выходили уже с другим настроем. За счет удачи тяжело выигрывать все время. Надо выигрывать за счет своих действий. Это мы сегодня и сделали.

Теперь едем в Нэшвилл. У них хорошая команда. Надо вытянуть из себя все оставшиеся ресурсы и показать свой хоккей.