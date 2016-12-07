Евгений Малкин: "Пока "Питтсбург" в зоне плей-офф, никакой паники нет"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул, что старается поменьше получать удаления. Также форвард отметил, что спокойно относится к изменениям звеньев и новым сочетаниям.

- Бывают удаления от желания отобрать шайбу. Бывает, потерял позицию и сам виноват, - цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. - Где-то эмоции эпизодами захлестывают. Пару раз получал обоюдные удаления во время стычек. Обоюдные это уже не так плохо, но опять же штрафное время, которое записывается на меня. Конечно, это не та игра, которую от меня ждут. Надо действовать с холодной головой и правильно выбирать позицию. Это мои ошибки, мои недоработки. Но в последнее время я работал над этим компонентом и несколько матчей подряд не удалялся. Буду пытаться продолжать в том же духе.

- Вы за один матч можете поиграть сразу с несколькими партнерами. Вам это не мешает?

- Составы звеньев чаще всего меняются, когда мы проигрываем. Совершенно понятно, что тренер в такой ситуации ищет новые сочетания и делает корректировки. Что-то работает, что-то нет. Это нормально.

- Чего "Питтсбургу" не хватает, чтобы обрести стабильность и начать побеждать продолжительными сериями?

- Все от команды зависит. Сейчас действительно бывает, что один матч выигрываем, а второй проигрываем. То вверх, то вниз. Но пока команда в зоне плей-офф никакой паники, разумеется, нет. Чувствуем уверенность в своих силах, а обрести стабильность по-настоящему важно ближе к концу сезона.