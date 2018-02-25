Евгений Малкин: "Почти каждый бросок заканчивается голом"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6) отметил, что в последнее время ему удается много забивать. Россиянин сделал дубль в ворота "Пантерз", а всего за последние шесть матчей отличился 6 раз.

- Сейчас я чувствую себя уверенным. Почти каждый бросок заканчивается голом, - цитирует официальный сайт НХЛ Малкина.

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