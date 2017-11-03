Евгений Малкин: "Почему меня любят в Питтсбурге? Я хорошо выгляжу"

Портал Sportsnet опубликовал тизер мини-фильма про нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина. В ролике россиянин ответил на вопрос, почему его так любят в городе.

– Почему? Просто я хороший парень. В смысле, вы видели мое лицо? Я хорошо выгляжу, – сказал Малкин.

31-летний форвард играет за "Пингвинов" с 2006 года после того, как был выбран на драфте НХЛ под общим 2-м номером в 2004 году. Всего в лиге он провел 720 матчей, в которых набрал 846 (334+512) очков.