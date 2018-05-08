Евгений Малкин: "Побеждать три года подряд, наверное, слишком тяжело"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (1:2 ОТ, 2-4 в серии) отметил, что команде нужен отдых. По словам форварда, очень тяжело добиваться результата три года подряд. Напомним, "Питтсбург" является обладателем Кубка Стэнли двух последних лет.

– Мы играли против хорошей команды. "Вашингтон" был невероятен, провел очень хороший матч, – цитирует Малкина официальный сайт "Питтсбурга". – Мы же были как всегда, работали изо всех сил. Немного не хватило удачи. Это грустный день для нас, но нужно смотреть вперед. Нужно отдохнуть летом немного, а затем вернуться в следующем году.

Конечно, мы хотели играть. Были намерены вернуться в Вашингтон для седьмой игры. На этом были сфокусированы, старались изо всех сил, но они забили нам в овертайме. Повторюсь, что нужно отдохнуть, уехать на каникулы, побыть с семьей, а затем снова приступить к работе. У нас отличная команда, великолепный тренерский штаб и клуб в целом. Нужно просто оставаться всем вместе. Последние два года были невероятны. Однако три года побеждать это, наверное, слишком тяжело. Возможно, мы немного устали. Пришло время для небольших перемен, нужно смотреть вперед.

Могу сказать спасибо всем партнерам по команде. Они тяжело работали, учитывая все травмы, которые у нас были. У нас были проблема с самого начала. Однако по ходу сезона мы стали играть лучше. Второй раунд плей-офф оказался жестким. Но опять же у нас невероятная команда, мне очень нравится здесь играть. Я вернусь еще сильнее.