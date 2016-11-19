Евгений Малкин: "Питтсбургу" важно было быстро оклематься после нокдауна в Вашингтоне"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Айлендерс" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команда смогла прийти в себя после разгрома от "Вашингтона" (1:7).

- Конечно, очень важно было после такого нокдауна, как в Вашингтоне, как можно быстрее прийти в себя, оклематься, - цитирует официальный сайт Малкина. - Было заметно, как мы сегодня старались. Я видел много желания и энергии. Мне кажется, нам неплохо удалось оставить то, что случилось в прошлом, выйти на лед с хорошим настроем и одержать важную победу.