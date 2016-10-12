Евгений Малкин: "Питтсбург" знает, как играть без Кросби"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил надежду, что восстановление Сидни Кросби после сотрясения мозга не займет много времени. По его словам, каждый из партнеров по команде должен отрабатывать за канадца во время его отсутствия.

- Когда Кросби не играет, каждый из нас должен выкладываться больше, - приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. - Играть не на 100 процентов, а на 110. Мы знаем, что будем играть лучше с Сидом, но и без него мы тоже можем делать это хорошо. Мы знаем, как играть без Кросби. Его сотрясение – это ужасно. Но он катался сегодня, и это хороший знак. Ему тяжело, но мы надеемся, что его восстановление не займет много времени.