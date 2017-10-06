Евгений Малкин: "Питтсбург" считают фаворитом, но это авансы - их надо реализовывать"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Чикаго" (1:10) в матче регулярного чемпионата НХЛ в интервью "СЭ" отметил, что все команды лиги подравнялись за последнее десятилетие. Он также добавил, что "Пингвинз" нужно найти свою игру, и тогда все наладится.

– Перед стартом сезона все называли "Питтсбург" в числе главных фаворитов.

– На нас ставят, возможно, в том числе и за былые заслуги. Очень тяжело предугадать, кто выиграет – все команды подравнялись в последнее десятилетие, – сказал Малкин. – Я помню, что когда я только дебютировал в НХЛ в 2006 году, разница между лидерами и аутсайдерами была намного больше. Сейчас же все клубы довольно ровные. Да, нас считают фаворитами, потому что мы два раза подряд брали Кубок Стэнли. Но это авансы – а их надо реализовывать. У нас хороший состав, надо найти свою игру, и все будет нормально. (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Евгения Малкина // Жаркое из "Пингвинов". "Чикаго" разорвал команду Малкина – 10:1