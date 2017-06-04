Евгений Малкин: "Питтсбург" проиграл по всем статьям"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после поражения от "Нэшвилла" (1:5) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли заявил, что его команда, включая его, сыграла неудачно. Благодаря этой победе "Хищники" сократили отставание в серии до счета 1-2.

– Мы много говорили о том, в какой атмосфере будем играть, какие здесь болельщики, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Мы были готовы, но игра совсем не задалась. Сегодня мы проиграли по всем статьям. Все команда сыграла неудачно, в том числе я. Нам надо что-то менять.

Отметим, что в этой встрече россиянин очков не набрал и впервые в этом плей-офф не нанес ни одного броска по воротам. В регулярном чемпионате на его счету 72 (33+39) очка в 62 матчах, а также 22 игры в Кубке, 26 (9+17) очков и лидерство в гонке бомбардиров.

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Малкин и Кросби не нанесли ни одного броска по воротам "Нэшвилла"