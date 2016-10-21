Евгений Малкин: "Питтсбург" показал, что умеет играть хорошо"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, набравший два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (3:2), подчеркнул, что команда была нацелена на результат. По его словам, в этой встрече "Пингвинз" доказали, что умеют играть хорошо.

- Мне понравилась наша игра в третьем периоде, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Малкина. - "Питтсбург" был по-хоккейному умен и был нацелен на результат. Нам удалось выйти в лидеры и сыграть правильно. Сегодня нам удалось продемонстрировать, что мы умеем играть хорошо.