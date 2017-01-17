Евгений Малкин: "Питтсбург" обыграл лучший клуб НХЛ"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, который стал автором трех заброшенных шайб в ворота "Вашингтона" (8:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уверен, что болельщикам понравилась эта игра. По его словам, в этой встрече "Пингвинз" обыграл лучший клуб лиги.

- Матч с "Вашингтоном" получился каким-то безумным, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Малкина. - "Питтсбургу" было необходимо забивать после такого неудачного начала. Забросив первую шайбу, мы обрели уверенность. Соперник семь раз поразил наши ворота, это очень много. Мы начали встречу медленно, а также такое количество пропущенных голов - не наш стиль игры.

Необходимо работать и постараться исправить ошибки. Безусловно, матч получился веселым для нападающих. Но для вратарей… Думаю, что болельщикам это понравилось. Сейчас "Вашингтон" - лучшая команда в НХЛ, но нам удалось победить, несмотря на небезупречность действий.

Хетт-трик? Он тоже получился странным, особенно второй гол. В том моменте шайба просто удачно подпрыгнула. Когда делаешь то, что нужно, такое иногда случается. Необходимо лезть на ворота и каждый момент доводить до броска.

Евгений Малкин: "15 шайб? Это весело для нападающих, но ничуть для вратарей"